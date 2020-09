Convenção chumba lista da direcção nacional de Ventura, que tem de a refazer

André Ventura precisava de uma maioria de dois terços dos votos favoráveis dos delegados à convenção para eleger a lista da sua nova direcção nacional, mas não conseguiu sequer uma maioria simples de votos a favor. Dos 510 delegados inscritos apenas votaram 378. Mas a lista recebeu 193 votos contra e 183 a favor; houve ainda um voto branco e outro nulo. Para chegar à maioria qualificada André Ventura necessitava de pelo menos 252 votos e ficou a 69 votos do objectivo.

André Ventura reagiu pedindo a suspensão dos trabalhos para elaborar uma nova lista para ir a votos ainda esta tarde. Tem agora duas horas (até às 15h30) para entegar nova proposta à mesa da convenção. Se for novamente chumbada, André Ventura pode manter-se como presidente mas o partido terá que convocar nova convenção para essa eleição, de acordo com a informação prestada ao PÚBLICO pela presidente do conselho nacional de jurisdição.

A lista que entregou na noite de sábado à mesa da convenção mantinha como vice-presidentes Diogo Pacheco de Amorim (o ideólogo do partido e que deverá substituir Ventura no Parlamento durante a campanha para as presidenciais), Nuno Afonso (que era o primeiro e troca de lugar com Amorim, que sobe um degrau na hierarquia) e José Dias (presidente do Sindicato do Pessoal Técnico da PSP) que passa para o quarto lugar. Porque em terceiro aparecia o académico Gabriel Mithá Ribeiro. Em quinto lugar estava o diplomata António Tanger Correia.

Ventura tinha anunciado que, devido ao crescimento do partido, necessitava alargar a equipa de vice-presidentes (mais dois) e de vogais (duplicar de quatro para oito), e também criar os cargos de secretário-geral e secretário-geral-adjunto.

Na equipa de vogais mantinham-se os dois primeiros - Ricardo Regalla e Lucinda Ribeiro - e saíam salvador Posser de Andrade e Joaquim Chilrito. E entravam, por ordem, Rita Matias, Pedro Frazão (médico veterinário), Patrícia Sousa Uva (quinta da lista das legislativas por Lisboa), Tiago Sousa Dias (foi candidato da Aliança pelo círculo fora da Europa), Fernando Gonçalves (coordenador do Chega na Madeira) e também um nome a indicar pelo Partido Pró-Vida no âmbito da fusão com o Chega.

Moção e alterações aos estatutos aprovadas

Apesar do desaire na direcção nacional, André Ventura conseguiu que os delegados aprovassem a sua moção estratégica Mobilizar Portugal assim como