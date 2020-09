A “guerra preventiva” de Donald Trump não tem limites

1. Já não bastava a ansiedade com que os homens e as mulheres de boa vontade no mundo inteiro esperam pela noite de 3 de Novembro na América para saber se o pesadelo terminou. Soma-se agora uma incerteza ainda mais angustiante: quanto tempo vai ser preciso esperar para resolver o mais do que provável imbróglio constitucional que se seguirá, quando Donald Trump se recusar a aceitar os resultados eleitorais. A menos que consiga uma vitória indiscutível – uma probabilidade que todas as sondagens rejeitam, quando faltam 45 dias para as eleições.

