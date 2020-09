Regresso à escola

Já vivo o primeiro dia de aulas há muitos anos. Sempre de forma alegre, saudosa e positivamente expectante... O que eu não sabia, ou jamais imaginaria, era algum dia olhar para um conjunto de rostos, com tudo para transbordar vida, e sentir-lhes a ausência dessa vida.

Não há no Mundo rosto mais transparente, carregado de luz, energia e vontade de viver que o de um jovem adolescente. Pois deixem-me dizer-vos que não foram esses os adolescentes que encontrei. Chocada, senti-me num qualquer filme de Spielberg, em que não um, mas muitos aliens invadiam a terra. Todos menos expressivos que nosso querido ET. Impensável.

Olhei os meu alunos e senti-os como que filhos de uma perfeita linha de montagem, de uma qualquer produção em série. Nos alunos que já conhecia, senti a ausência de identidade na falta do sorriso que sempre lhes espelhou a juventude. Nos alunos que vi pela primeira vez, senti que dificilmente os chegarei a conhecer.

Tristes, sós e desanimados, afastados de si mesmos, como se um qualquer vírus pandémico tivesse chegado para bloquear um largo espectro das suas experiências enquanto humanos. Como se um SARS-CoV-2 tivesse chegado para nos afastar de nós mesmos e do nosso eu interior. Como se, num acto de magia mal projectado, as nossas próprias emoções de amor, felicidade, alegria e empatia estivessem a ser embotadas e reprimidas por uma máscara que, afinal, nos protege o mais físico de nós mas que deixa frágil, e caucionada, a verdadeira natureza humana – a nossa alma, a nossa mais profunda razão de existir.

Por quanto tempo mais vamos aguentar sem os beijos e os abraços espontâneos, despidos de medo? Quando será que nos voltaremos a “encontrar” todos outra vez?

Ró Varela, Ovar

Máscaras obrigatórias

Como cuidador de uma pessoa de alto risco, tenho seguido com especial atenção as directivas para evitar o contágio por covid-19. Mas, face ao risco acrescido dos espaços fechados, especialmente aqueles onde se come e bebe, penso que as regras da DGS deviam ir muito mais longe no domínio da restauração. Uma colega minha apanhou covid de uma amiga com quem almoçou dentro de um restaurante; penso que está tudo dito. Parece-me evidente que devia voltar a ser proibido comer ou beber em espaços fechados e, para evitar uma hecatombe no ramo da restauração, devia ser liberalizada ao máximo a criação de esplanadas nos passeios e nas ruas e devia ser apoiada pelas autarquias a aquisição de aquecedores de exterior.

Penso também que é urgente tornar obrigatório o uso de máscara em todas as áreas comuns dos prédios de habitação, incluindo escadas e elevadores. Indo mais longe, não entendo a relutância das nossas autoridades em decretar a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os espaços públicos, tanto interiores como exteriores, quando é óbvio que estamos a mergulhar na segunda vaga da pandemia e que o regresso às escolas e ao trabalho torna impossível impedir o cruzamento diário de milhares de pessoas. Face às vantagens que a máscara oferece, creio que se trata de um sacrifício mínimo e que a maioria da população aceitaria sem pestanejar.

Alexandre Delgado, Lisboa