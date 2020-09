Corro para o pequeno gravador que as novas tecnologias tornaram já obsoleto; abro o velho envelope de papel pardo em que guardo preciosamente as folhas com as notas que fui tomando ao longo das conversas que mantive com George Bizos (primeiro no seu escritório e depois em sua casa, debaixo daquele alpendre onde a luz tornava a vida mais doce). África do Sul. O meu porto de abrigo durante quatro anos. Tempos outros. Que guardo preciosos. Por momentos como esses.

Continuar a ler