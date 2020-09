MURAIS (Hélio Morais) apresenta novo álbum ao vivo

O nome Hélio Morais não é desconhecido no panorama da música nacional. Co-fundador e baterista dos Linda Martini e de PAUS, conta com mais de 15 anos de carreira e com uma vasta lista de grandes palcos onde já atuou. Ainda assim, faltava-lhe no currículo uma aventura a solo, onde pudesse encontrar o seu espaço.

Surge assim MURAIS, nome do projeto e do primeiro álbum que será editado no dia 2 de Outubro.

A pré-apresentação aconteceu este domingo e ficou reservada para quem marcou presença no Lisboa ao Palco, em São Domingos de Benfica.