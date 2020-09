Governo deve estender apoio à exportação até Março 2020

A retoma lenta do comércio internacional deve levar o Governo a estender as garantias públicas à exportação por pelo menos mais um trimestre. A novidade foi avançada neste domingo pelo secretário de estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, após uma visita à mais importante feira de calçado do mundo, que é bem o espelho da desolação que a pandemia instalou em muitos sectores exportadores, incluindo este do calçado.

O acordo que o Governo tem com as seguradoras, para reduzir a exposição ao risco dos exportadores com garantias públicas nas operações de curto prazo para o mercado comunitário, foi selado em Junho e é válido até ao final do ano. Porém, Brilhante Dias já antevê que será preciso prolongá-lo, ainda que sublinhe que a decisão dependa de uma avaliação que só será feita em Dezembro.

“A Comissão Europeia permite essa extensão e, neste momento, nós não perspectivamos, dadas as circunstâncias em que está o mercado, que seja possível retirar os apoios públicos nos seguros de crédito à exportação”, disse Brilhante Dias, quando questionado pelo PÚBLICO.

O governante entende que, apesar dos esforços de reabertura da economia no pós-confinamento mundial, “o mercado [externo] continua a funcionar de uma forma muito desequilibrada”. Por isso mesmo, será intenção do Governo aproveitar a decisão de Bruxelas, que permitiu aos estados-membros dar garantias públicas nas operações de venda para o mercado da União Europeia, permitindo temporariamente uma ajuda estatal que só era possível dar nas vendas para o mercado extra-comunitário. Agora, já que há essa possibilidade, o Governo de António Costa parece ciente que o nível da retoma está muito aquém do que seria necessário para sossegar as seguradoras que, face à recessão no comércio externo, reduziu brutalmente nas coberturas e até anulou milhares de apólices que davam cobertura à exportação.

“O Governo português mantém uma avaliação do modelo que implementou [em Junho] e olhando hoje, em Setembro de 2020, parece-nos difícil que o sistema não seja estendido”, frisa o secretário de Estado. “Seguramente em Dezembro será tomada uma decisão, mas considerando que o mercado continua a funcionar de uma forma muito desequilibrada, precisa de intervenção pública para ter mais cobertura de risco no processo exportador.”

Questionado sobre a Agência para o Investimento e o Comércio Externo (AICEP), cuja direcção presidida por Castro Henriques terminou o mandato já em Dezembro de 2019, o governante prometeu novidades para breve.

“O Conselho de Administração já fechou as contas e o Governo muito proximamente nomeará a administração”, disse Brilhante Dias, em resposta ao PÚBLICO. “Será seguramente dentro de muito pouco tempo.”

O jornalista viaja a convite da Apiccaps