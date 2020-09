Sam Bennett vence última etapa do Tour no dia da coroação de Tadej Pogacar

O irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) foi o vencedor da 21.ª e última etapa da Volta a França em bicicleta, uma ligação de 122 quilómetros entre Mantes-la-Jolie e Paris.

Sam Bennett, camisola verde da prova, completou a tirada com o tempo de 2h53m32s, batendo nos Campos Elíseos o campeão do mundo, o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), e o eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

Já a camisola amarela, símbolo do vencedor da classificação geral do Tour, foi para o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), depois de ter conquistado o primeiro lugar da classificação geral na etapa da véspera, um contra-relógio de 36,2km. O líder da tabela terminou a derradeira tirada integrado no pelotão.

Pogacar, de 21 anos, é o primeiro esloveno a conquistar o Tour e o ciclista mais jovem no pós-guerra a fazê-lo, e vai ser acompanhado no pódio final pelo seu compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo a 59 segundos, e pelo australiano Richie Porte (Trek-Segafredo), terceiro a 3m30s.