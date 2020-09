Miguel Oliveira termina em quinto após grande recuperação

Uma recuperação fantástica de Miguel Oliveira levou o piloto português a recuperar dez lugares no Grande Prémio (GP) da Riviera de Rimini de MotoGP e terminar em quinto lugar, numa corrida onde o espanhol Maverick Viñales alcançou a primeira vitória da temporada.

Depois de uma sessão de qualificação infeliz, com duas quedas, Oliveira viu-se relegado para a 15.ª posição da grelha de partida, mas acabou por ser feliz na corrida, onde somou 11 pontos para a classificação geral, onde ocupa agora o oitavo lugar, com 59 pontos. Mais um do que o italiano Valentino Rossi e na frente dos restantes pilotos da KTM.

O pódio do GP de MotoGP de Riviera de Rimini foi ocupado totalmente por espanhóis, com Juan Mir na segunda posição e Pol Espargaro no terceiro posto, beneficiando de uma penalização do francês Fabio Quartararo.

Na liderança, manteve-se o italiano Andrea Dovizioso (que terminou a prova em oitavo), com 84 pontos, mas agora a apenas um ponto da dupla Quartararo e Viñales.