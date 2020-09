Empate da Roma e vitória da Fiorentina no arranque da Liga italiana

Não foi pródigo em golos o arranque da Liga italiana de futebol. Na deslocação ao terreno do Hellas Verona, a Roma não foi além de um empate sem golos. Já a Fiorentina, bateu em casa o Torino, por 1-0.

Um golo de Gaetano Castrovilli, aos 78’, na partida de Florença deu a liderança provisória da Serie A à equipa da casa. Foi também o único apontado nas duas partidas de estreia da competição.

As atenções ficam agora viradas para a estreia da Juventus de Cristiano Ronaldo no campeonato, este domingo, com a recepção à Sampdória (SPTV3, 19h45).