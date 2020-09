Colecção de erros do Chelsea simplificou o triunfo do Liverpool

No primeiro grande teste na defesa do título, o Liverpool não falhou. Neste domingo, os “reds” deslocaram-se a Londres para defrontar o Chelsea, o clube que mais investiu em reforços para 2020-21, mas a qualidade de Sadio Mané, quer marcou os dois golos da partida da 2.ª jornada da Premier League, e uma colecção de erros dos londrinos desequilibrou a balança a favor da equipa de Jurgen Klopp.

Depois de sentir dificuldades na estreia no campeonato inglês contra o Leeds, num jogo onde Salah foi a figura dos “reds”, o Liverpool entrou em Stamford Bridge sem reforços, mas mais dominador do que o Chelsea, que apresentava de início dois trunfos que chegaram da Bundesliga a troco de muitos milhões: Timo Werner e Kai Havertz.

Apesar do domínio dos visitantes, o duelo manteve-se indefinido até perto do final da primeira parte, quando surgiu o primeiro erro da equipa de Frank Lampard: Andreas Christensen fez uma placagem a Mané, quando o senegalês seguia isolado para a baliza dos “blues”, e foi expulso.

Em vantagem numérica, o Liverpool ficou mais confortável e marcou logo após as equipas regressarem dos balneários. Após uma excelente triangulação entre Firmino e Salah, Mané aproveitou uma assistência do egípcio para inaugurar de cabeça o marcador.

Quatro minutos depois, nova asneira de um jogador do Chelsea resultou em novo golo de Mané: de forma displicente, Kepa perdeu a bola para o avançado do Liverpool e, sem dificuldade, Mané aproveitou a oferta do guarda-redes espanhol para bisar.

A cerca de 15 minutos do final, o Chelsea ainda teve a oportunidade de reentrar na discussão do jogo, mas Jorginho perdeu o frente a frente com Alisson, que defendeu uma grande penalidade.