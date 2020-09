Watchmen lidera nomeações para os Emmy

A minissérie Watchmen, produzida pela HBO, lidera a corrida aos Emmy, com 26 nomeações, mas é a plataforma Netflix que tem mais produções na corrida para os prémios da Academia de Televisão dos EUA, que serão anunciados este domingo em Los Angeles.

Watchmen, produção adaptada de uma banda desenhada homónima de Alan Moore e Dave Gibbons, está indicada para melhor realização por três episódios, melhor série, fotografia, banda sonora e efeitos especiais e ainda pelo elenco, do qual fazem parte Regina King, Jeremy Irons e Jean Smart, entre outros actores.

Com 20 nomeações surge The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video) e, com 18 nomeações, figuram Ozark (Netflix) e Succession (HBO).

A 72.ª edição dos Emmy é dominada por produções exibidas na plataforma Netflix, com um total de 160 nomeações em várias categorias, batendo o recorde detido pela plataforma HBO, quando em 2019 somou 137.

Handmaid's Tale, The Crown, Killing Eve, The Mandalorian, Better Call Saul, Ozark, Stranger Things e Succession estão indicadas para melhor série dramática.

Para o Emmy de melhor comédia foram seleccionadas Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, O método Kominsky, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt's Creek e What We Do in the Shadows.

Em matéria de representação, para melhor actriz dramática estão indicadas Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer e Sandra Oh (ambas por Killing Eve), Laura Linney (Ozark) e Zendaya (Euphoria).

Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This is Us), Steve Carell (The Morning Show), Brian Cox e Jeremy Strong (ambos por Succession) e Billy Porter (Pose) estão nomeados para melhor actor dramático.

Na comédia, a disputa na representação feminina será entre Christina Applegate e Linda Cardellini (nomeadas por Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Catherine O'Hara (Schitt's Creek), Issa Rae (Insecure) e Tracee Ellis Ross (Black-ish).

Na representação masculina em comédia estão nomeados Anthony Anderson (Black-ish), Don Cheadle (Black Monday), Ted Danson (The Good Place), Michael Douglas (O método Kominsky), Eugene Levy (Schitt's Creek) e Ramy Youssef (Ramy).

Os nomeados da 72.ª edição dos Emmy foram anunciados em Julho via Internet por causa da pandemia da covid-19, e os vencedores serão revelados numa cerimónia sem “passadeira vermelha”, sem público, de sala vazia, a decorrer ao final do dia de hoje, em Los Angeles (madrugada de segunda-feira, na Europa), com apresentação de Jimmy Kimmel, transmissão televisiva e ligação online aos vencedores.