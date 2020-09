A Pietà que Miguel Ângelo quis destruir já está outra vez a ser restaurada

Vittoria Colonna acabara de morrer e Miguel Ângelo, então já com 71 anos, deu por si a pensar cada vez mais no seu próprio fim. Costumavam discutir arte e religião e a ausência desta rara amiga íntima que o pintor dizia ser a mulher mais bela que alguma vez vivera era-lhe difícil de suportar. Colonna dedicava-lhe poemas e ele retribuía, escrevendo e desenhando para ela. Quando a poetisa morreu nos seus braços, diz a tradição, o autor do tecto da Capela Sistina terá ficado inconsolável, ainda mais taciturno do que o habitual naqueles últimos anos.

