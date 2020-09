Sociedades veículo e contas de três testas-de-ferro permitiam ocultar recebimento de dinheiro

Acusação da Operação Lex, na qual Luís Filipe Vieira e os juízes Rui Rangel e Fátima Galante estão entre os 17 acusados, revela os negócios privados do então desembargador com o advogado José Santos Martins e como é que o dinheiro que recebia era usado para pagar despesas do magistrado e de outras pessoas à sua volta.