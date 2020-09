Covid-19: lar do concelho de Vimioso com 37 casos positivos

Vinte e oito utentes e nove funcionários do lar de Carção, Vimioso, tiveram resultados positivos para a covid-19 nos testes realizados após a doença ter sido detectada num idoso que morreu na sexta-feira. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal de Vimioso, Jorge Fidalgo, após uma reunião de trabalho para avaliação da situação epidemiológica naquela IPSS, promovida em articulação entre a Unidade de Saúde Pública (USP) de Bragança e o município de Vimioso, onde marcaram presença os responsáveis distritais da Segurança Social, Bombeiros e Protecção Civil, autarquia, junta de freguesia e GNR.

“Dos 29 utentes testados, 28 acabaram por dar positivo. Dos 16 funcionários, entre os quais um profissional de saúde, nove testaram, igualmente, positivo para a covid-19”, concretizou o autarca transmontano.

Os testes foram realizados depois de, na sexta-feira, um homem de 85 anos, utente daquele lar, ter morrido vítima da infecção provocada pelo novo coronavírus. O utente que “testou negativo” será transferido para “a sua residência” e receberá cuidados por parte de uma equipa de apoio domiciliário.

Segundo Jorge Fidalgo, os utentes do Lar de Carção que testaram positivo vão permanecer nas instalações, onde receberão cuidados de uma equipa permanente, composta por oito ou nove funcionários que ficaram “a residir na instituição, durante o período da quarentena, para assim tratar dos idosos”.

“Há condições físicas para que esta acção seja concretizada. A evolução da situação epidemiológica e o bem-estar dos utentes será constantemente avaliada por equipas multidisciplinares da Segurança Social que estão em alerta”, indicou o autarca.

A USP de Bragança manterá o contacto com as pessoas que deram positivo para posterior isolamento profiláctico. “A situação epidemiológica no lar de Carção e na comunidade será avaliada pela USP, ao longo dos próximos dias”, vincou. A direcção do lar de Carção accionou na sexta-feira o plano de contingência, após a morte do utente.

Dados avançados pelo município de Vimioso revelam que em todo o concelho há 54 casos activos para covid-19.