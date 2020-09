Com 849 infecções, este foi o segundo sábado com mais casos. Internamentos e cuidados intensivos também subiram

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 849 novos casos de covid-19, que corresponde a um aumento de 1,2% e fixa em 68.025 o número de infecções desde o início da pandemia. Estes números tornam o presente dia no segundo sábado com mais casos desde o início da pandemia, apenas ultrapassado pelo dia 28 de Março, onde foram detectadas 902 novas infecções. É ainda o quinto dia com mais casos desde que esta contagem diária foi iniciada, no dia 2 de Março.

Morreram cinco pessoas no último dia, quatro das quais na zona Norte e um óbito em Lisboa e Vale do Tejo. O número total de óbitos provocados pelo novo coronavírus em Portugal sobe para 1899, de acordo com os mais recentes dados.

Este sábado é ainda o terceiro dia consecutivo em que o número de novos casos se aproxima do recorde desde o início da pandemia: dia de 10 de Abril, quando se registaram 1516 infecções. Na passada sexta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, não afastou a possibilidade de que na próxima semana se verifiquem dias com 1000 ou mais casos de covid-19, dada a evolução do vírus.

Foram dadas como recuperadas mais 351 pessoas este sábado e existem 20.722 casos activos no país. Os dados foram divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Estão ainda internadas 497 pessoas em todo o país (mais 32 do que no dia anterior), das quais 64 em unidades de cuidados intensivos (mais sete do que na véspera).

Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 439 novos casos, o que equivale a aproximadamente 52% do total diário. A região Norte, com 288 infecções, concentrou 34% dos 849 casos. A região Centro registou 8% das novas infecções, o Alentejo 2% e o Algarve 4% dos novos casos nacionais.

Nos Açores as autoridades de Saúde regionais não registaram qualquer novo caso de covid-19, enquanto na Madeira foram detectados cinco infecções, correspondentes a 0,6% do total.

Marcelo e Costa não querem novo confinamento

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com as declarações do primeiro-ministro, António Costa, um aumento do número de casos nos próximos dias poderá significar que na próxima semana o número diário de infecções ultrapasse as mil: “Acompanhando a tendência geral da Europa estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente. A manter-se esta tendência, na próxima semana chegaremos aos mil novos casos por dia.”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que está a ser um plano para aligeirar os efeitos da pandemia. Estas medidas não envolvem, contudo, “confinamentos totais e o regresso ao estado de emergência”, uma ideia também vincada pelo primeiro-ministro na sexta-feira.