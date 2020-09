Ventura garante que enquanto for presidente do Chega não fará qualquer coligação

Tem sido uma história de “chega, chega, afasta, afasta” com o PSD desde Janeiro, como na canção da agulha e do dedal de Beatriz Costa, mas agora André Ventura garante que não fará qualquer coligação com quem quer que seja. “Enquanto eu me sentar naquela cadeira ali ao meio, coligações nem vê-las! Com ninguém!”, prometeu perante uma plateia que o ovacionou na segunda convenção do partido que decorre até este domingo em Évora.

Ventura lembrou que há ano e meio, mal o Chega se legalizara, nenhum outro quis saber dele e até diziam que iria desaparecer. Criticou os comentadores da TV de domingo que consideravam “impossível” o Chega ser um partido com representação mas agora “querem colar-se” a ele. Além de garantir que não fará coligações, avisou que “escusam de andar a minguar pelas distritais com acordos ou para-acordos”. “Enquanto eu for o presidente isso [acordos] não vai acontecer Porque eles não merecem. Mesmo que seja fundamental para governar e para a estabilidade. Preferimos esperar para ser Governo de Portugal do que ser muleta de um partido do sistema. Meu Deus, eu tenho tempo... Não sou tão novo quanto o Chicão, mas tenho tempo.”

O presidente do Chega tomara a palavra para falar sobre a lista para a nova direcção nacional que será eleita neste domingo de manhã e para apresentar algumas alterações que propôs para a estrutura do partido, mas acabou por fazer um discurso de 40 minutos - o triplo do tempo que gastara de manhã na intervenção que abriu esta segunda convenção do partido subordinada ao tema “Por Portugal! Pelos portugueses!”.

Uma atitude inusitada de André Ventura que deixou no ar a ideia de que subiu ao palco para acalmar os ânimos que se tinham exaltado durante a tarde com algumas intervenções críticas dos delegados que apresentaram várias moções sobre o funcionamento do Conselho de Jurisdição e o sistema de escolha das concelhias. Ou seja, terá sido uma tentativa do líder recentrar a atenção dos delegados e fazer esquecer eventuais desavenças e descontentamentos latentes.

Sem adiantar nomes para a direcção nacional, Ventura disse ter procurado uma direcção “mais equilibrada, mais jovem e mais feminina”, que dê voz ao partido, e pediu aos delegados que façam um “juízo político e não pessoal" na votação. No Chega, a direcção nacional tem que ser aprovada por dois terços do congresso.

André Ventura propõe a criação dos lugares de secretário-geral e secretário-geral-adjunto para ajudarem a agilizar o trabalho da direcção e colmatarem algumas falhas de um partido que cresceu muito rápido. O líder eleito há 15 dias defendeu a necessidade de o Chega “recuperar o ADN original e regressar às origens” - onde grassam os temas da luta contra a corrupção, a redução de deputados, os impedimentos entre cargos políticos e os negócios, a recusa de subsídios para quem não trabalhar, entre outros temas. “Este é o nosso ADN; quando perdermos este ADN perdemos tudo.”

Pegando numa expressão sua de há uns tempos, quando disse que “o Chega é como uma religião”, Ventura especifica que é porque considera que a sala cheia com 600 pessoas na convenção é um “milagre” e porque o partido tem a capacidade de “converter e andar por todas as terras do país a levar a mensagem”. “Somos o partido do português comum, dos que trabalham e pagam impostos, que são mães, pais, avós, tios, dos que deixaram de acreditar no sistema.”