Bancada do PS promove “jornada de trabalho” para preparar nova sessão legislativa

O Grupo Parlamentar do PS promove na terça-feira, em Lisboa, uma “jornada de trabalho” para preparar a nova sessão legislativa na Assembleia da República, que será aberta pelo líder do partido e primeiro-ministro, António Costa.

Esta iniciativa da bancada socialista, de acordo com o programa, vai decorrer na sala Almeida Negreiros do Centro Cultural de Belém e tem como lema “Connosco, todos contam”.

Após a intervenção de António Costa na sessão de abertura, que está prevista para as 10h30, os deputados socialistas terão um período de debate interno, mas sem a presença da comunicação social. A parte da tarde começa com um discurso do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, seguindo-se debates temáticos em torno de algumas iniciativas legislativas que a bancada do PS quer aprovar nesta sessão legislativa.

O vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Luís Testa e o coordenador da bancada socialista para as questões laborais vão falar sobre a “nova regulamentação do teletrabalho”.

O dirigente socialista Hugo Pires e o deputado Ricardo Pinheiro apresentam os princípios do projecto para a criação de uma “Lei de Bases do Clima”.

Antes ainda da sessão de encerramento desta jornada, com o discurso da líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, que será novamente aberto à comunicação social, a ex-ministra Constança Urbano de Sousa e a deputada Joana Sá Pereira falam sobre o novo estatuto das ordens profissionais”.