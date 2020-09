De Dark a Brooklyn Nine-Nine: consegues encontrar as diferenças nestas imagens?

Pode ser o olhar de Terry Crews, as sobrancelhas de Rick, ou uma lima a menos num cocktail: Maik Zehrfeld põe-nos a olhar atentamente para os pormenores. O blogger alemão, residente em Berlim, é autor da página LangweileDich.net, onde partilha conteúdos criativos de diversos autores — incluindo o seu próprio. Desde o início deste ano, partilha um jogo que nos leva de volta à infância: procurar as diferenças em imagens que parecem iguais.

Todas as semanas lança um desafio novo, conseguido através da manipulação de imagens no Photoshop. Algumas estão mesmo à vista, outras levam alguns minutos, no mínimo. As respostas podem ser encontradas no blogue de Maik — ele sabe o quão frustrante pode ser não encontrar a última.