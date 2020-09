Comissão honrada

Nunca pensei, na minha vida, assistir à suprema humilhação de ver um primeiro-ministro, presidentes da câmara e deputados serem atirados pela borda fora de uma Comissão de Honra, como se fossem um monte de lixo, e ainda por cima por um presidente de um clube de futebol com o perfil de Filipe Vieira. Ao menos, podiam ter saído como entraram: pelo seu pé. Assumiam o erro, pediam desculpa aos portugueses e a quem os tinha convidado e saíam pelo seu próprio pé e de cabeça erguida. (…) Reconhecer um erro e assumi-lo é próprio de gente honrada. Agora, ser atirado pela borda fora de uma Comissão de Honra por quem os convidou e depois de terem justificado em público a razão da aceitação?! (…)

Santana-Maia Leonardo, Ponte de Sor

Mundo louco

O Mundo está louco. A que título a Pontifícia Academia para a Vida postou no Twitter uma fotomontagem da escultura de Miguel Ângelo numa mensagem declarada contra o racismo, com a pintura de um negro recostado no colo da famosa Pietà? Curiosa a opinião do padre Anselmo Borges, professor de Filosofia, de quem sou grande admirador, mas que, surpreendentemente, concorda com tal bizantinice, dizendo que é preciso que o Evangelho se insira nas várias culturas. (…) Com tantos males que cada vez mais grassam por este mundo fora e que atingem todos, sem excepção, seja qual for a cor da pele, religião ou situação social, parece no mínimo bizarro entreterem-se com tais assuntos.

Carlos Leal, Lisboa

O tudo ou nada

Quando não queremos dar alguma coisa a alguém necessitado, dizemos-lhe que até lhe daríamos fortunas, mas… não pode ser! Daniel Bessa (DB) disse ao PÚBLICO que, a aumentar-se o salário mínimo, então o respectivo valor deveria ser de mil euros. Todos sabemos que não pode ser. Logo, em seu douto juízo, conhecedor como poucos dos efeitos mecânicos na economia, acrescentou que não deverá haver aumentos de salário mínimo. (…) É o que determina a “física” económica: “se o desemprego tende a explodir (...), aumentar o salário mínimo não vai ajudar nada.” Felizmente, DB diz: “De política não percebo nada.” Conhecida que é a sua tendência para a falsa modéstia, não se acredita que assim seja. Mas ele sabe lindamente ao que vem…

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Fome e humanismo

“A minha mãe ama-me muito.” Com esta espécie de assinatura, mais uma criança é abandonada na porta de uma igreja por alguém desesperado e que ainda mantém a esperança nalguma da nossa eventual humanidade. A pandemia, que veio mostrar o espectro da fome que já existia no mundo e que muita gente tentava varrer para debaixo do tapete, veio abrir a porta a realidades que não podem mais ser ocultas e tem de servir, pelo menos, para que algumas elites financeiras deixem de comer hóstias ao pequeno-almoço nas suas igrejas privadas e passem a responsabilizar-se por franjas de pobres (…). Com a FAO a alertar para o desastre humanitário que a pandemia pode parir muito em breve, que esperamos para tentar obstar a tal tragédia anunciada? (…)

Maria da Conceição Morais Mendes, Vila Nova de Gaia