Morreu a juíza Ruth Bader Ginsburg, a face do feminismo no Supremo Tribunal dos EUA

Ruth Bader Ginsburg, a mais antiga juíza do Supremo dos Estados Unidos da América e uma das quatro figuras da ala mais à esquerda do tribunal, morreu na noite de sexta-feira, aos 87 anos, por complicações causadas por um cancro no pâncreas.

Ginsburg foi diagnosticada com cancro do cólon em 1999 e com cancro do pâncreas em 2009. Depois de operações e tratamentos de quimioterapia e radioterapia em ambas as ocasiões, voltaria a adoecer em finais de 2018.

Submetida novamente a uma operação e a tratamentos de quimioterapia e radioterapia, a juíza recusou-se a abandonar o seu posto no Supremo Tribunal e continuou a trabalhar.

Segundo a NPR, dias antes da sua morte, na noite de sexta-feira, Ruth Bader Ginsburg ditou uma frase à sua neta Clara Spera que confirma a sua determinação em manter-se no Supremo até ao fim e que foi também um apelo lançado à Casa Branca e ao Senado: “O meu desejo mais ardente é não ser substituída até que um novo Presidente tome posse.”

Os juízes do Supremo são nomeados pelos Presidentes dos Estados Unidos para cargos vitalícios e não podem ser substituídos contra a sua vontade, a não ser num processo de impeachment lançado no Congresso.

A confirmação das nomeações é feita no Senado, e desde 2017 que bastam apenas 51 votos para isso acontecer – uma alteração polémica aos regulamentos do Senado, aprovada pelo Partido Republicano, que permitiu a confirmação dos juízes Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh, em 2017 e 2018, com os votos da maioria republicana.

Com a entrada de Gorsuch e Kavanaugh – dois juízes com um currículo de decisões firmemente conservadoras –, a ala conservadora do Supremo dos EUA passou a ter cinco juízes, contra os quatro da ala progressista, onde se incluía Ruth Bader Ginsburg.