Tadej Pogacar arrasa no duelo esloveno e vai ganhar o Tour

Tadej Pogacar venceu neste sábado a 20.ª e penúltima etapa da Volta à França e neste domingo, em Paris, será consagrado como o vencedor da 107.ª edição do Tour.

Primoz Roglic partiu para os 36,2 quilómetros do contra-relógio entre Lure e La Planche des Belles Filles com 57 segundos de vantagem sobre Pogacar, mas o jovem esloveno, de 21 anos, realizou um “crono” impressionante e parte para os últimos 122 quilómetros com 59 segundos de vantagem.