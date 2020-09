Miguel Oliveira arranca do 15.º lugar para o GP da Riviera de Rimini

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) vai partir no domingo do 15.º lugar da grelha para o Grande Prémio da Emília Romana e Riviera de Rimini, sétima prova da temporada de MotoGP, depois de neste sábado ter caído duas vezes.

Miguel Oliveira fez a sua melhor volta em 1m31,841s, tendo melhorado cerca de meio segundo face ao registo da semana passada neste mesmo circuito, onde se disputou o GP da São Marino, e que lhe valeu, na altura, o 12.º lugar da grelha.

O piloto luso sofreu duas quedas durante a terceira sessão de treinos livres, que apurou os 10 melhores para a segunda fase da qualificação (Q2), tendo mesmo de passar pelo centro médico do circuito de Misano, “para despistar eventuais lesões”, explicou a responsável de comunicação da equipa Tech3, Mathilde Poncharal, à Lusa.

Miguel Oliveira apresentava queixas no ombro direito, mas “após os exames, não revelou lesões, pelo que o piloto está bem”, confirmou a mesma fonte.

As quedas, na curva 15 do circuito italiano, impediram o piloto português de melhorar o seu registo e ir além do 16.º lugar da sessão, o que o obrigou a participar na primeira fase da qualificação (Q1).

Oliveira chegou a liderar esta fase eliminatória, da qual seriam apurados os dois mais rápidos para a Q2, mas acabaria por baixar ao quinto lugar final, que corresponde ao 15.º posto da grelha de partida, a 764 milésimos de segundo do autor da pole position, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que bateu o australiano Jack Miller (Ducati) e o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

"Tenho de atacar do início ao fim"

“Depois das quedas desta manhã, saímos para o FP4 [quarta sessão de treinos livres] com o objectivo de ganhar um pouco mais de confiança. Conseguimos um bom ritmo. Na qualificação, melhorei o meu tempo por volta, mas não foi suficiente para passar para a Q2. Faltou velocidade, faltou juntarmos todos os sectores na volta rápida”, explicou o piloto de Almada.

Miguel Oliveira acredita que vai ter pela frente “uma corrida dura”, mas espera “trazer para casa o maior número de pontos possível”.

Para isso, já sabe o que terá de fazer: “Temos de ir ao ataque de início ao fim, fazer uma corrida inteligente e trazer o que for possível para casa”.

O piloto da equipa Tech3 da KTM é, actualmente, o 10.º classificado da categoria rainha do campeonato mundial de motociclismo de velocidade, com 48 pontos.