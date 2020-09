Tiago Rodrigues mostra-nos um futuro assustador para nos assustarmos com o presente

Catarina e a Beleza de Matar Fascistas começou a tomar forma em Março, durante uma residência em Montemor-o-Novo, n’O Espaço do Tempo. Ao longo de uma semana, o elenco da peça foi propondo e testando as primeiras ideias em torno da situação de uma família que, há sete décadas, se reúne anualmente para assassinar alguém identificado como fascista. Uma semana a emprestar uma primeira camada de profundidade a este enunciado, com vários rascunhos que ficaram a pairar no ar, muitos deles tendo acabado por assentar no espectáculo final que se estreia este sábado no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães (com uma segunda sessão no domingo; de 11 a 20 de Fevereiro estará no Teatro Carlos Alberto, Porto, e de 7 a 25 de Abril no D. Maria II, Lisboa). Durante esses dias, houve ainda visionamentos em grupo da série Years & Years ou de um documentário centrado em Steve Bannon (o ideólogo da campanha presidencial de Donald Trump e figura de proa dos primeiros meses deste na Casa Branca), discussões acerca da legitimidade do uso da violência na defesa da democracia, “aulas” sobre a violência na História do teatro ou sobre os discursos de tomada de posse de líderes populistas.

