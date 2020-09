Vem aí um novo livro vermelho sobre os mamíferos ameaçados de Portugal continental

A última avaliação dos estatutos de ameaça dos mamíferos do nosso país remonta a 2005, ano da publicação do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, que para além desta classe de animais analisou o risco de extinção dos peixes, anfíbios e répteis e das aves. Quinze anos depois, dezenas de cientistas, profissionais e voluntários pretendem não só actualizar os dados dos mamíferos analisados na altura para Portugal continental, como também introduzir registos de novas ocorrências de espécies no território, num novo Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental. O projecto teve início em Maio de 2019 e prevê-se que termine só em Dezembro de 2021, com o lançamento do livro.

