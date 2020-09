Covid-19: há mais seis mortes e 780 infectados. Casos activos ultrapassam os 20 mil

Foram registadas mais seis mortes por covid-19 (todas na região de Lisboa e Vale do Tejo) e mais 780 casos de infecção em Portugal, um aumento de 1,2% em relação ao dia anterior. A maior parte dos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (426 infecções), havendo mais 250 infecções no Norte, 46 no Centro, 36 no Alentejo, 20 no Algarve e duas na Madeira. Depois de terem sido detectadas 770 novas infecções na quinta-feira, este é novamente o dia com mais casos desde 10 de Abril, dia em que foram registados 1516 casos de infecção.

Recuperaram mais 250 pessoas no último dia e são agora mais de 20 mil os casos activos no país. Estes dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Estão ainda internadas 465 pessoas (menos 15 do que no dia anterior), das quais 57 em unidades de cuidados intensivos (menos duas do que na véspera). A taxa de letalidade em Portugal é de 2,8%.

Ao todo, são 67.176 pessoas que foram infectadas em Portugal com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) desde que foram detectados os primeiros casos em Portugal, a 2 de Março. O número de recuperados ultrapassou os 45 mil (são agora 45.053) e o número total de mortes é de 1894.

Em todo o mundo, são mais de 30 milhões de pessoas que foram infectadas por este coronavírus desde o início da pandemia – dessas, 20,5 milhões de pessoas recuperaram e 946 mil morreram.