A política na Bolívia é um jogo sujo que Morales não pode jogar

Quase um ano depois do seu exílio, o ex-Presidente boliviano já foi acusado de tudo, de pedofilia a terrorismo, e nem o deixam ser candidato. Mas os ataques de Jeanine Áñez e do seu Governo não aumentam a pouca popularidade da Presidente interina para as eleições de Outubro. A ponto de ter acabado por desistir da sua candidatura.