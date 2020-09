Arroz de feijão e pimentos & couve-flor assada picante

Um modesto arroz de feijão serve de acompanhamento a diversas iguarias portuguesas, mas, também pode constituir um prato principal.

Para fazer esta receita, contamos com a adição de uma quantidade generosa de pimentos e feijão preto – e com alguma moderação na água, para fazer um arroz mais “solto”. E, para intensificar o sabor do prato, juntamos os elementos aromáticos: louro, colorau, uma pitada de piripíri, cominhos e, também, coentros frescos e sumo de lima, para equilibrar os sabores picantes e mornos.

Para acompanhar o arroz, assei alguns raminhos de couve-flor, bem condimentados e grosseiramente polvilhados com pão ralado, para adquirirem uma textura ligeiramente crocante depois de assados. Este método de preparação poderia ser aplicado a tantos outros legumes (fatias de abóbora, feijão-verde em tiras, brócolos…), ajustando os condimentos a gosto, e o tempo de confecção no forno, mas saliento que devem ser servidos logo após a confecção, pois perdem a crocância.

Arroz de feijão e pimentos

2-3 porções

40 min.

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

½ colher de sopa de azeite

1 cebola, cortada em cubos

¼ pimento vermelho, cortado em tiras

¼ pimento verde, cortado em tiras

1 tomate pequeno maduro (pelado e cortado em cubos) ou, 1 colher de sopa de concentrado de tomate

3 dentes de alho, picados

¼ colher de chá de cominhos

½ colher de chá de colorau ou paprica

1 folha de louro

< 1/8 colher de chá de piripíri

< ½ chávena (80 g) de arroz (utilizei vaporizado)

250 ml de água

1 lata pequena (260 g) de feijão preto, escorrido

Sal e pimenta preta a gosto

Coentros frescos (ou salsa), picados

Sumo de ½ lima (ou limão)

Foto Márcia Gonçalves

Procedimento:

Numa panela (preferencialmente anti-aderente), aqueça o azeite e refogue a cebola, os pimentos e o tomate. Coza durante 4 a 5 minutos, até a cebola começar a ficar translúcida. Junte o alho e os condimentos e refogue mais 1 minuto. Envolva o arroz nos legumes, e junte a água. Leve à fervura, tape a panela, e deixe cozer em lume brando durante 10 a 12 minutos. Envolva o feijão bem escorrido e deixe cozer cerca de 5 minutos. Por fim, junte os coentros frescos e o sumo de lima. Desligue o lume, e deixe o arroz repousar mais 10 minutos, antes de o servir.

Couve-flor assada picante

2-3 porções

30 min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

1 couve-flor

2 colheres de chá de molho de soja

2 colheres de chá de concentrado de tomate

1 ½ colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de colorau

< ¼ colher de chá de piripíri

2 colheres de chá de amido de milho

Sal e pimenta preta a gosto

2 colheres de sopa de pão ralado

Procedimento:

1. Corte a couve-flor em raminhos. Lave, e seque bem os raminhos com um pano de cozinha.

2. Numa taça pequena, misture os ingredientes do molho que vai revestir a couve-flor (com a excepção do pão ralado), até obter um preparado homogéneo, sem grumos do amido.

3. Cubra a couve-flor com o molho, mexendo com uma colher para garantir que todos os raminhos ficam temperados. Junte o pão ralado e envolva novamente.

4. Espalhe a couve-flor sobre um tabuleiro revestido com papel vegetal, e leve ao forno a 200° C durante 25 minutos, virando os raminhos a meio do tempo de cozedura para não queimar.