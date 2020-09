Em Abrantes, a natureza surpreende e a diversidade “é a maior riqueza”

Abrantes confunde-se com o centro da cidade, mas é muito mais do que isso. É um conjunto de freguesias dispersas, com uma personalidade muito própria e um bairrismo tão vincado que até há pouco tempo os bancos do recreio da secundária “pertenciam” a cada uma. Ai do miúdo que se sentasse noutro lado, contam-nos, entre risos da caricatura. São 40 quilómetros, de Norte a Sul do concelho, que “se podem fazer numa hora de bicicleta”, mas a paisagem e a cultura vão mudando.

