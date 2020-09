Vintage House: ao prazer de acordar frente ao Douro, junta-se o de almoçar nas vinhas

Os atractivos de sempre continuam intocáveis e nalguns casos até foram aprimorados. Adormecer e acordar com os olhos postos no Douro, relaxar no jardim ou à beira da piscina do hotel, saborear um bom vinho no bar ou na esplanada. O The Vintage House é um clássico – foi o primeiro hotel de cinco estrelas da região do Douro – e tem conseguido enaltecer esse estatuto. Ao saber receber, vai acrescentando aqueles toques que nos levam a querer prolongar a estadia. É o caso da proposta Douro Wine Lover, programa idealizado para os amantes de vinho e que a Fugas teve a oportunidade de experimentar. Quem quiser usufruir de um piquenique em pleno vinhedo que siga viagem. De comboio, de barco ou de carro, é à vontade do freguês – o hotel dispõe de um pequeno cais e a estação do Pinhão encontra-se mesmo nas traseiras.

