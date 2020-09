Sporting suspende voleibol e falha Supertaça devido à covid-19

O Sporting anunciou esta sexta-feira a suspensão da participação da equipa na Supertaça de voleibol, a disputar sábado e domingo, após ter interrompido a actividade da equipa sénior na terça-feira, devido a cinco casos de covid-19.

“Actualmente, estão identificados cinco casos (três elementos do staff e dois atletas, sendo que estes se encontram assintomáticos), que estão a ser devidamente monitorizados. O restante plantel encontra-se em quarentena e com acompanhamento constante”, lê-se no comunicado do clube “leonino”.

O Sporting devia defrontar o Benfica, no sábado, a partir das 15h, em Gondomar, nas meias-finais da Supertaça, depois de ter chegado a esta fase da competição com o segundo lugar no Grupo B, com quatro pontos, menos um do que o Fonte Bastardo.

No fim-de-semana passado, também em Gondomar, os “leões” venceram o Leixões (3-0) e perderam com a formação açoriana (3-2).

“O Sporting informa que optou por suspender a actividade da equipa sénior masculina de voleibol desde o dia 15 de Setembro, altura em que foi detectado o primeiro caso de infecção de covid-19”, esclarece o emblema lisboeta, acrescentando que “todo o plantel e staff já foi devidamente testado”.

A outra meia-final, prevista para sábado, às 19h, opõe Sporting de Espinho, segundo do Grupo A, e Fonte Bastardo, enquanto a final estava marcada para domingo, às 15h.