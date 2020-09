Sporting pode receber LASK ou Dunajska Streda no “play-off”

Caso supere o Aberdeen na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o Sporting receberá o vencedor do confronto entre os austríacos do LASK e os eslovacos do Dunajska Streda, no “play-off” da competição, ditou o sorteio desta sexta-feira, em Nyon.

A equipa portuguesa decidirá a qualificação para a fase de grupos da segunda prova continental mais importante a 1 de Outubro, num único jogo (que poderá ter prolongamento e desempate por grandes penalidades), devido aos constrangimentos impostos pela pandemia de covid-19.

O Sporting, que procura juntar-se aos já apurados Sp. Braga e Benfica - eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões -, terá, porém, que vencer o jogo da terceira pré-eliminatória, na qual defronta os escoceses do Aberdeen, em Alvalade, na próxima quinta-feira.

Quarto classificado da I Liga na época 2019/20, a equipa treinada por Rúben Amorim procura qualificar-se pela oitava vez para a fase de grupos da Liga Europa, na qual tem como melhor resultado a presença nas meias-finais, em 2011/12.

Também o Rio Ave ficou a saber o quadro que poderá encontrar nos “play-offs”, onde se perspectiva um confronto com o AC Milan. Mas, primeiro os vila-condenses precisam superar a terceira pré-eliminatória, frente ao Besiktas, na Turquia.

O próprio AC Milan terá ainda que superar os noruegueses do Bodo/Glimt. Quinto classificado da I Liga na época 2019/20, a equipa treinada por Mário Silva está a disputar pela quarta vez a Liga Europa e procura conquistar o segundo apuramento para a fase de grupos, o que conseguiu apenas na temporada 2014/15.