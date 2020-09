FIFA duvida de que haja Mundial de Clubes em 2020

O Mundial de Clubes não deverá ser jogado em Dezembro deste ano, como inicialmente agendado no calendário internacional. A crença foi deixada nesta sexta-feira pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, justificando que as várias competições continentais por concluir, por conta da pandemia de covid-19, influíram nesta decisão.

“Algumas confederações não vão concluir os seus torneios continentais de clubes este ano. Por isso, é improvável que possamos manter o plano original. Estamos a conversar para fazer [o Mundial de Clubes] no Qatar no início do próximo ano. Há algumas situações mais importantes do que o futebol, como a saúde, e temos de levar isso em consideração”, explicou, no final do 70.ª congresso anual do organismo que gere o futebol mundial.

A próxima edição do Mundial de Clubes será a última a ser jogada no actual formato, com os seis campeões continentais e o campeão do país organizador.

A partir da edição seguinte, numa tentativa de aumentar o mediatismo da prova, o torneio vai ter 24 clubes: oito da Europa, seis da América do Sul e os outros dez divididos entre os restantes quatro continentes. Infantino chegou a dizer também que este novo formato permitiria reduzir a diferença financeira e desportiva entre os clubes europeus e o resto do mundo.

Ainda sobre os efeitos da covid-19 no futebol mundial, Infantino mostrou-se preocupado com os atrasos sucessivos nas qualificações continentais para o Mundial 2022 – América do Sul, América do Norte e Ásia já viram os seus jogos adiados.

“Estou preocupado e é, obviamente, um problema real, sobretudo se a pandemia não parar. Estamos nas mãos das autoridades de saúde”, lamentou.

FIFA não exclui campeonatos no modelo NBA

Noutro âmbito, Gianni Infantino foi questionado sobre a previsibilidade de alguns campeonatos europeus e fez uma reflexão sobre o actual modelo competitivo.

Na NBA, por exemplo, a uma fase regular segue-se um play-off com eliminatórias, que cria maior imprevisibilidade ao desfecho final do campeonato. Por que motivo não usar este modelo em campeonatos como o italiano, cujo campeão é, há nove anos, a Juventus? Infantino não exclui o cenário.

“Algumas pessoas dizem-me que isso fica a parecer a NBA e que não é bom para o futebol, mas eu pergunto: achamos, realmente, que a Liga italiana tem sido entusiasmante nos últimos nove anos? Que tipo de competição existe quando 90% das equipas querem, apenas, terminar em segundo lugar?”, questionou.

Apesar de assumir que não cabe ao presidente da FIFA dizer como é que o futebol deve ser jogado, Infantino argumenta que “é legítimo que pensemos que há outras formas de jogar as competições”.