Benfica entra no campeonato a golear

O Benfica entrou na I Liga a golear, triunfando por 1-5 sobre o Famalicão no jogo que abriu as hostilidades do campeonato português. Depois do desaire europeu em Salónica, Jorge Jesus mudou meia equipa e teve a melhor resposta possível de homens como Luca Waldschmidt (dois golos), Everton Cebolinha (1 golo) ou Darwin Nuñez (duas assistências).

O bom entendimento dos dois homens da frente do Benfica ficou bem evidente logo aos 19’. Numa transição ofensiva rápida, Nuñez isolou Waldschmidt, que ficou sozinho na cara do guarda-redes Zlobin e finalizou com um toque de grande classe para o seu primeiro golo com a camisola dos “encarnados”.

Praticamente na jogada seguinte, o Benfica chegou ao 0-2. André Almeida fez o cruzamento atrasado para Everton arrancar um remate de fora da área e rasteiro que não deu hipóteses ao guardião russo da equipa da casa. E quase a fechar a primeira parte, Grimaldo fez o 0-3 aos 42’, num livre directo executado na perfeição com o pé esquerdo.

A formação orientada por José Pedro Sousa ainda tentou ensaiar uma resposta no início da segunda parte, mas foi o Benfica a voltar a marcar aos 52’, por Rafa, após jogada de Everton. Aos 66’, Waldschmidt voltou a marcar após mais um passe de Darwin, elevando a contagem para 0-5.

O melhor que o Famalicão, uma das equipas revelação da temporada passada, conseguiu foi marcar o seu golo de honra aos 67’, por Guga.