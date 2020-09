Belenenses SAD surpreende V. Guimarães

Foi uma estreia em falso aquela que Tiago Mendes teve nesta sexta-feira como treinador. O homem escolhido pela direcção do Vitória de Guimarães para orientar a equipa esta temporada viu a sua equipa perder em casa como Belenenses SAD por 0-1.

Numa época em que parte com muita ambição — que se reflectiu em várias contratações sonantes, a maior das quais a de Ricardo Quaresma —, o Vitória foi surpreendido no seu terreno por um Belenenses SAD que foi capaz de controlar o maior domínio vimaranense, assustar um par de vezes a baliza adversária e, logo no início do segundo tempo, marcar o golo que fez a diferença.

Com seis caras novas no “onze” e um elemento vindo da equipa B (mas com Quaresma no banco de início), o V. Guimarães mandou no jogo. Só que ficou-se por aí. E nem a entrada em campo de Quaresma mudou as coisas, apesar de alguns cruzamentos perigosos feitos pelo internacional português.

Já os “azuis”, com quatro caras novas na equipa, aproveitaram um canto aos 47’ para inaugurar o marcador na sequência de um desvio algo atabalhoado de Phete, defendendo depois essa vantagem com qualidade e tendo mesmo as ocasiões mais perigosas de golo, já nos descontos por Cassierra e Afonso Sousa, ambas salvas por Bruno Varela.