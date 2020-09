Não é uma guerra, são várias as guerras que coexistem no novo álbum de Samuel Úria. Conciso e directo, intimista e fervoroso, aponta o dedo a outros, aos seus, a si mesmo. Em Canções do Pós-Guerra denuncia e diagnostica, sobrevive e arregaça as mangas. Em entrevista ao PÚBLICO, fala dos constantes conflitos em que vivemos, da chegada aos 40 anos, e de como há um "optimismo sobraceiro" neste novo álbum.