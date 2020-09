Dupla Lina-Raül Refree nomeada para prémios Music Moves Europe 2021

O projecto que junta a cantora portuguesa Lina e o músico espanhol Raül Refree está entre os nomeados dos prémios Music Moves Europe 2021, da Comissão Europeia, destinados a artistas emergentes do espaço europeu, foi anunciado esta sexta-feira.

Os nomeados foram revelados no festival Reeperbahn, em Hamburgo, na Alemanha, e entre eles está a dupla luso-catalã, que reinterpreta fados de Amália Rodrigues, para voz e sintetizadores.

Lina Rodrigues tinha já editado em nome próprio em 2014 e 2017, antes de se juntar ao produtor catalão Raül Refree – que trabalhou com nomes como Rosalía, Lee Ranaldo e Sílvia Perez Cruz –, para mergulhar no repertório de Amália Rodrigues. Este ano, lançaram a nível internacional um álbum homónimo, elogiado por vários meios internacionais, como a BBC e as revistas Les Inrocks, francesa, e Pitchfork, publicação online norte-americana.

O álbum inclui temas como Barco Negro, Foi Deus, Ave Maria Fadista, Medo e Gaivota. Em Maio passado recebeu o prémio de melhor álbum da crítica alemã e está ainda nomeado para os prémios franceses Victoires du Jazz, que serão atribuídos em Outubro, em Paris.

De acordo com a promotora Uguru, Lina e Raül Refree têm vários concertos reagendados e marcados para as próximas semanas, nomeadamente no dia 25, em Salamanca, no dia 26, em Barcelona, e, no dia 8 de Outubro, em Tenerife, todos em Espanha.

A 1 de Outubro, a dupla apresenta-se no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do ciclo Há Fado no Cais. A 19 de Outubro, estarão na Union Chapel, em Londres.

Para os prémios Music Moves Europe 2021, além de Lina-Raül Refree, estão também nomeados Alyona Alyona (Ucrânia), Bratri (República Checa), Calby (Dinamarca), Crystal Murray (França), Inhaler (Irlanda), Julia Bardo (Itália), Lous and The Yakuza (Belgica), Melenas (Espanha), Mero (Alemanha), My Ugly Clementine (Áustria), Nea (Suíça), Rimon (Países Baixos), Sassy 009 (Noruega), Squid (Reino Unido) e Vildá (Finlândia).

Os prémios Music Moves Europe têm como objectivo “contribuir para a criatividade, a diversidade e a competitividade do sector da música na Europa”. Uma das vencedoras da edição deste ano foi a cantora portuguesa Pongo, que recebeu um prémio de dez mil euros para promoção internacional e teve oportunidade de actuar no festival Eurosonic Noorderslag, em Groningen, nos Países Baixos.

No âmbito destes prémios, é ainda atribuído um prémio do público, no valor de cinco mil euros, e cuja votação é feita online. Todos os vencedores dos Music Moves Europe 2021 serão anunciados a 15 de Janeiro, no Festival Eurosonic.