A colecção «Ciência & Conhecimento» é uma iniciativa comissariada pelo livreiro e antropólogo Luís Gomes, com prefácios actualizados do Professor F. Carvalho Rodrigues e editada pela A Bela e o Monstro com o Público, no âmbito das comemorações dos 25 anos da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em Portugal. Acompanhe o debate desta quinta-feira em directo no Teatro Thalia.