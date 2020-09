Bernardine Evaristo: “Posso escrever sobre o que quiser. Um escritor branco também. Somos todos humanos”

Entrevista

Rapariga, Mulher, Outra é uma comédia séria sobre gente desconcertada num mundo desconcertado. É sobre o que há de universal no humano. Nele, a escritora Bernardine Evaristo conta as histórias de doze mulheres negras, quebrando estereótipos e traçando um retrato duro da sociedade britânica actual. Com ele, ganhou o primeiro Booker Prize para uma escritora negra, mas teve de o dividir com Margaret Atwood, no que foi visto como gesto de um simbolismo questionável. Bernardine falou com o Ípsilon.