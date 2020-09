Só um “esforço gigantesco” pode acabar com o plástico à deriva

Mesmo que todas as medidas para combater a poluição por plásticos sejam postas em prática, a situação continuará a agravar-se, de forma cada vez mais rápida: até 2030, as emissões de plástico para os rios e oceanos em todo o mundo podem chegar aos 53 milhões de toneladas por ano. O “sinal de alarme” foi dado num estudo publicado esta sexta-feira na revista Science em que um grupo de cientistas diz que, para se fazer frente a estas previsões, é preciso um “esforço gigantesco” – sobretudo por parte dos governos e das empresas. “Mas cada pessoa pode e faz a diferença”, assegura ao PÚBLICO uma das autoras do estudo, Chelsea Rochman.

