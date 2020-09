Reduzir a quarentena para dez dias só com regras muito restritas

As duas mensagens podem parecer contraditórias. Por um lado, a directora-geral da Saúde reconhece que estamos a observar um aumento de casos em Portugal (e na Europa), por outro, Graça Freitas admite que o período de 14 dias de isolamento (a “quarentena”) para casos positivos pode ser encurtado para 10 dias. A verdade é que o conhecimento adquirido nos últimos meses sobre o SARS-CoV-2 já será suficientemente robusto para que as autoridades de saúde de vários países já tenham tomado a decisão de reduzir o tempo de quarentena. Apesar e independentemente do número de casos detectados.

