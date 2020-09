Advogado coloca em causa intenção de Rui Pinto denunciar Isabel dos Santos

O antigo advogado da PLMJ, Rui Costa Pereira, colocou esta quinta-feira em causa a motivação de Rui Pinto no acesso à informação da sociedade de advogados. Na contestação do hacker, é dito que o principal objectivo seria aceder a informação sobre a empresária angolana, mas Rui Costa Pereira diz que a informação que constava na caixa de correio electrónico sobre este tema não foi sequer consultada, apontando para o Benfica como o principal motivo para esta invasão.

“Tinha umas coisas no e-mail relacionadas com a Isabel dos Santos. Na contestação [de Rui Pinto] foi afirmado que o interesse não era o SL Benfica, mas sim o Luanda Leaks. Mas essa pasta [relativa à empresária] não foi consultada”, explicou o advogado na sessão de julgamento desta quinta-feira. Rui Pinto terá sido o denunciante no caso Luanda Leaks.

Para fazer esta afirmação, Rui Costa Pereira tem como base a análise feita pela equipa informática após a exfiltração da informação da sociedade de advogados que também abrangeu Inês Almeida Costa e João Medeiros que, em conjunto com Rui Costa Pereira, trabalhavam na defesa do Benfica.

“É inadmissível que a paixão clubística - porque é disso que se trata - leve à publicação de documentos de advogados protegidos por sigilo profissional”, referiu, sendo que, ao contrário de João Medeiros que testemunhou esta quarta-feira, Rui Costa Pereira não autorizou a exibição da informação que foi retirada do seu computador.

O advogado referiu ainda que um tweet publicado por Rui Pinto lhe terá causado incómodo. “Depois dessa publicação, tenho recebido um chorrilho de insultos e ameaças que nem queira imaginar”, explicou, perante o sorriso e abanar de cabeça de Rui Pinto. A juíza Margarida Alves disse que o tribunal era alheio à situação e que a publicação poderá ter sido feita por Rui Pinto na condição de cidadão e não de arguido.

Tal como já tinha sido afirmado na quarta-feira por João Medeiros, antigo colega na PLMJ, Rui Costa Pereira afirmou-se sobressaltado e “em pânico” após as revelações destas informações no blogue “Mercado de Benfica”.

Na manhã desta quinta-feira começará ainda a ser ouvida Inês Almeida Costa, a terceira advogada da PLMJ afectada pelos factos. Da parte da tarde está ainda programada a presença do inspector José Amador, da Polícia Judiciária, uma das peças-chave na localização e detenção de Rui Pinto na Hungria em Janeiro de 2019.