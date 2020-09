João Ferreira recusa metas eleitorais por não ser “candidato a percentagens”

Por vezes há coincidências: João Ferreira escolheu a mesma sala para apresentar a sua candidatura à Presidência da República onde Marcelo Rebelo de Sousa se lançou, há cinco anos, em Lisboa. O salão da Voz do Operário ouviu nesta quinta-feira à tarde o eurodeputado e vereador lisboeta comunista lançar críticas diplomáticas ao actual inquilino do Palácio de Belém, fazer um retrato dos problemas do país e assumir-se como a encarnação dos valores de Abril e cumpridor dos desígnios da Constituição.

