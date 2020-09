Jamila Madeira: “Fiquei muito surpreendida com a opção”

Jamila Madeira, que esta quarta-feira foi exonerada do cargo de secretária de Estado adjunta da Saúde, já reagiu ao seu afastamento do Governo, esclarecendo que não pediu para abandonar o Governo e que ficou “muito surpreendida” com a decisão. “Naturalmente fiquei muito surpreendida com a opção”, afirmou a ex-governante numa resposta enviada por escrito nesta quinta-feira à RTP. O PÚBLICO que tinha avançado que Jamila Madeira saía por exigência da ministra Marta Temido.

A ex-secretária de Estado adjunta e da Saúde, que foi já substituída por António Lacerda Sales, até agora secretário de Estado da Saúde, afirma que sai do Governo de “consciência tranquila de missão cumprida” com a certeza de que fez tudo o que estava ao seu alcance “num ano particularmente inédito”.

Na nota, a antiga líder da Juventude Socialista deseja “votos” de sucesso ao Governo de António Costa com quem revela ter tido “muito orgulho em trabalhar”. Espera ainda que “tudo continue a correr pelo melhor” para o país.

Jamila Madeira vai regressar ao Parlamento para cumprir o seu mandato de deputada.

Na mini-remodelação que o primeiro-ministro fez, além de Jamila Madeira, outros quatro secretários de Estado deixaram o executivo. De acordo com a lista que o primeiro-ministro propôs ao Presidente da República, abandonam funções governativas Susana Amador, que deixa a secretaria de Estado da Educação; Ana Pinho, que tutelava a secretaria de Estado da Habitação; Alberto Souto, até agora secretário de Estado das Comunicações; e José Apolinário, que saiu da secretaria de Estado das Pescas para se canidatar à presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

Os novos secretários de Estado tomam posse na tarde desta quinta-feira, m Belém.