Quem Pode, Pod: Rabbit Hole

No século XX, o teórico canadiano Marshall McLuhan afirmou que “o meio é a mensagem”. Ou seja, a forma como uma mensagem é passada depende do meio que se utiliza para o efeito. Numa altura em que fake news, filter bubbles, algoritmos, hashtags e outros termos fazem cada vez mais parte do nosso dia-a-dia, o meio nunca foi tão importante na divulgação da mensagem como agora.

Foi com esta ideia de compreender a mensagem que navega através de um meio (a internet) que Kevin Roose, do The New York Times, criou Rabbit Hole. Neste podcast, Roose tenta perceber como a internet mudou e como nos está a mudar. Para isso, foca-se no caso concreto de Caleb Cain, um jovem adulto sem objectivos de vida concretos que encontra no YouTube uma forma de escapar da realidade. Ao navegar pela rede social, Cain tem interacções que vão desde música clássica até indivíduos ligados à chamada alt-right (direita alternativa) norte-americana.

Alguns dos nomes que Caleb Cain consome surgem associados a sites pró-Trump e de extrema direita. Além disso, também teorias da conspiração, como o QAnon, surgem no histórico de pesquisa do norte-americano. A maioria destas histórias já tinha sido publicada numa reportagem do mesmo autor, em 2019. No entanto, segundo o mesmo, “contá-las em áudio dá-lhes uma vida nova”.

Em Rabbit Hole, Kevin Roose acaba por navegar pelos recantos mais escondidos da internet, ilustrando a forma como as nossas pesquisas influenciam aquilo com que acabamos por nos cruzar online.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vale a pena escutar os nove episódios (cada um dura cerca de meia hora). Além disso — e apesar do ângulo diferente — estas histórias ligam-se com as que são relatadas no documentário O Dilema das Redes Sociais, que se estreou no Netflix no início do ano.

Mais populares A carregar...

Texto editado por Ana Maria Henriques