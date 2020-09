É uma selva? É o ET? São pequenas folhas de árvore esculpidas à mão

Quem diria que uma pequena folha pode conter uma selva, o ET, a Millennium Falcon ou Hogwarts? Com a paciência e precisão deste artista, tudo isso é possível.

Basta consultar as imagens partilhadas nas contas Lito Leaf Arts no Instagram e no Twitter para entrar num minucioso universo talhado a x-acto. Na biografia nas redes sociais, o japonês conta que é uma forma de lidar com a sua perturbação de hiperactividade com défice de atenção. Reduz distracções ao focar-se numa única actividade — e tenta fazê-lo todos os dias.

Lito começou por trabalhar com papel, mas nunca conseguiu "chamar muito à atenção", cita o Bored Panda. Foi depois de ver o trabalho de um artista espanhol que começou a olhar para as árvores de outra maneira. E a fazer-lhes a folha...