Veneno Novichok encontrado em garrafa no quarto de hotel de Navalny

A equipa de Alexei Navalny, líder da oposição russa que esteve em coma depois de ter sido envenenado, anunciou, esta quinta-feira, que foi encontrado o agente nervoso Novichock numa garrafa de água no seu quarto de hotel, escreve a agência de notícias Reuters.

A nova descoberta da equipa do político sugere que Navalny foi envenenado no seu hotel, em Tomsk, na Sibéria, e não no aeroporto com uma chávena de chá como se pensava.

Alexei Navalny sentiu-se mal durante um voo da Sibéria para Moscovo, a 20 de Agosto. Foi internado num hospital local, onde os médicos lhe disseram que poderia ter tido uma crise de hipoglicémia (baixo nível de açúcar no sangue) e alegaram que não se encontrava suficientemente estável para viajar. Passados dois dias foi transferido para Berlim. Foram as autoridades alemãs a anunciar que o político tinha sido envenenado.

O vídeo publicado nesta quinta-feira na conta de Instagram de Navalny mostra imagens captadas pelos membros da sua equipa enquanto revistavam o quarto de hotel. As garrafas de água encontradas na mesa-de-cabeceira continham vestígios de Novichok, poderoso agente nervoso. A confirmação chegou duas semanas mais tarde, por parte de um laboratório alemão, explica-se na publicação do Instagram.

“Não tínhamos grandes esperanças de encontrar algo, mas como era evidente que a Navalny não tinha ‘ficado um pouco doente’... Decidimos recolher tudo o que pudesse ajudar e passá-lo aos médicos na Alemanha. Era também bastante óbvio que não haveria uma investigação na Rússia”, acrescenta o mesmo texto.

Além dos testes na Alemanha, também laboratórios franceses e suecos comprovam que foi utilizado Novichock para envenenar Navalny. Foi a mesma substância usada em 2018 contra o antigo espião russo Sergei Skripal e a sua filha, em Salisbury, Inglaterra.

A Organização para a Proibição de Armas Químicas esta quinta-feira que recebeu um pedido de análise das amostras biomédicas de Navalny por parte da Alemanha. “Os resultados desta análise serão concluídos em breve e serão partilhados com as autoridades alemãs.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As autoridades russas têm repetidamente negado qualquer envolvimento no ataque ao líder da oposição. Porém, a comitiva do político está convicta que foi manobra de Vladimir Putin, indica o The Guardian.

A Alemanha, França, Reino Unido e outras nações têm exigido explicações à Rússia e têm sido feitos apelos à aplicação de novas sanções a Moscovo. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução condenando a tentativa de assassinato da Navalny e apelando a uma investigação internacional sobre o caso e sobre alegadas violações russas dos seus compromissos internacionais referentes ao uso de armas químicas. O texto não é vinculativo para os Estados-membros da União Europeia.

No início desta semana, o opositor do Presidente russo publicou uma fotografia na sua conta de Instagram, rodeado pela família, com uma mensagem a afirmar que, pela primeira vez desde que foi envenenado, conseguiu respirar sem ajuda do ventilador.