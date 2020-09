Os Water Kings fazem-se à água em Lagos, dia e noite

É a 5.ª edição do Water Kings, evento que se anuncia como “único a nível mundial” e que congrega desportistas de várias modalidades náuticas ao longo de todo o dia. Quem não participa, também não ficará alheio a tanta animação.

O epicentro é a Meia Praia de Lagos, nos dias 19 e 20 de Setembro, e estão programadas 12 horas non stop de kitesurf, windsurf, stand up paddle e vela ligeira.

Mas haverá ainda um “quinto elemento": uma prova pioneira de wing foil, “que se pratica com uma asa e uma prancha com hydrofoil", “uma tecnologia que permite aos nossos atletas voar rápido sobre a água e testar a sua velocidade nas águas da Baía de Lagos”, explica Francisco Lufinha, recordista mundial de kitersurf e organizador do evento, em comunicado.

Foto Water Kings

Entre outras conquistas, Lufinha já concretizou odisseias como a travessia de 1646 km em dez dias entre os Açores e o continente (recorde mundial da maior viagem de kitesurf em dupla, com a alemã Anke Brandt).

As competições prolongam-se ao longo do dia, com as equipas a revezarem-se entre as modalidades. E há que saber quem irá levar a coroa: no sábado, do meio-dia à meia-noite, “serão 12 horas dentro de água, à volta de um circuito com um objetivo: conseguir completar sessenta por cento do número de voltas dos primeiros e obter o estatuto de WaterMan/Woman ou apontar para o topo e conquistar o título Water King.

“Sabemos que este ano vamos ter restrições ao nível de distanciamento e cuidados extra com a desinfecção, mas não temos dúvidas que será uma prova épica e muito divertida como sempre”, sublinha a organização no seu Facebook face a realização da prova em tempos de covid-19.

O Water Kings (site, facebook) é organizado pela autaquia local e a Lufinha Sports Events, pretendendo também evidenciar "as qualidades da cidade de Lagos como destino privilegiado para a prática de desportos náuticos”.