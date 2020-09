Lousã tem novo passadiço panorâmico até às piscinas naturais

A autarquia da Lousã inaugurou oficialmente o projecto de modernização do Complexo Turístico da Sra. da Piedade, que inclui um novo percurso pedonal.

O percurso tem cerca de 1,2 km e tem como “principal atractivo”, destaca o Turismo do Centro, “um passadiço panorâmico de madeira, que possibilita a deslocação a pé, em segurança, entre a vila da Lousã, o Castelo e as Piscinas, o que antes não acontecia”.

O passeio pode também ser efectuado à noite: o passadiço é iluminado.

"O complexo natural e paisagístico da Srª da Piedade, encontra-se num vale quase encantado onde, junto ao rio que ali corre, se erguem escarpas altivas encimadas por um complexo religioso de grande beleza, a cujos pés se destacam as piscinas fluviais”, resumem as Aldeias do Xisto (há cinco no concelho, incluindo Cerdeira). Na outra margem, o castelo de Arouce, que remonta ao século XI.

Na Praia Fluvial da Senhora da Piedade, lugar conhecido como o Burgo, aproveitam-se as águas e as duas piscinas naturais da Ribeira de São João (uma que inclui prancha de saltos e outra pouco profunda e indicada para crianças). Tem Bandeira Azul e é vigiada durante a época balnear. No local, existe café com esplanada e zona de solário.

A intervenção no complexo representou um investimento de “cerca de 400 mil euros”, segundo a câmara municipal da Lousã, que foi “comparticipado em cerca de 360 mil euros pelo Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior”. “Contemplou a construção do percurso pedonal" e “diversas intervenções nesta zona”.