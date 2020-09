Festival das luzes ilumina Berlim: "Juntos brilharemos"

É a 16.ª edição do Festival das Luzes de Berlim e, numa edição especial marcada pela pandemia e as regras de segurança, ilumina monumentos, praças e locais icónicos por toda a capital alemã. O plano para este ano sob o signo da covid-19 é oferecer "momentos mágicos" e "esperança" sob a temática da união: "Juntos brilharemos" é o mote, integrando-se nos trabalhos apresentados conceitos como a gratidão e a solidariedade. Para manter a segurança nos potenciais aglomerados de pessoas, recomendam-se as regras habituais de distância social e uso de máscara. E com um senão: "se um local ficar demasiado cheio, a polícia poderá pedir-nos para desligarmos as luzes até a multidão ter diminuido". O certame, com 90 instalações luminosas em 86 localizações, começou no dia 11 e termina a 20 de Setembro. Pela primeira vez, tem também uma versão online.