Furacão Sally atinge costa do Golfo dos Estados Unidos

O furacão Sally atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos esta quarta-feira de manhã com ventos e chuvas fortes.

Classificado como de categoria 2, o furacão causou grandes inundações em toda a região, composta por Louisiana, Alabama, Mississippi, Texas e Florida. Mais de 430 mil casas e empresas no Alabama e na Florida ficaram sem electricidade esta quarta-feira.

A cidade de Mobile, no Alabama, foi uma das atingidas, com ventos fortes a sacudir as janelas, enquanto as árvores e as linhas eléctricas balançavam. As autoridades da zona sul dos Estados Unidos apelaram aos residentes para se protegerem do vento e da chuva, que em alguns locais atinge os 90 centímetros.